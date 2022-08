Dit zijn de beste laptops tot 800 euro van 2022

Op zoek naar een niet te dure laptop die toch kan presteren? Samen met BestGetest gingen we op zoek naar de beste laptops in de categorie tot 800 euro. De Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 scoort goed.

Door Redactie BestGetest

We bekeken zo'n tien nieuwe laptops die ideaal zijn voor school of thuiswerken. Dit zijn apparaten met flink wat mogelijkheden.

De beste: Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 (82L70077MH)

De IdeaPad 5 is wat ons betreft de beste keuze, omdat hij van alle markten thuis is. Dat komt door onder meer de goede processor. De Ryzen 5 5600U-processor met zes cores is bijna de snelste in deze prijsklasse. Deze laptop heeft een bovengemiddeld goed scherm, met een hogere resolutie dan een full hd-paneel (2.240x1.400). Het is geen oledscherm, maar wel het beste lcd-scherm dat je voor deze prijs kunt krijgen.

De behuizing van de IdeaPad 5 Pro is helemaal van aluminium en dat geeft de laptop een professionele uitstraling. Bovendien gaat hij ook gemakkelijk een werkdag mee, want de accuduur bedraagt elf uur. Wel is deze laptop met 1.450 gram niet bepaald de lichtste.

Het geluid van deze laptop is goed, al was het geluid waarschijnlijk helderder geweest als de luidsprekers niet aan de onderkant, maar aan weerszijden van het toetsenbord zaten.

Het toetsenbord zelf is erg fijn om op te typen en heeft achtergrondverlichting voor wanneer het schemert of donker wordt. De verlichting is zelfs te dimmen, mocht je er geen hele lichtbak van willen maken.

De snelste: Acer Swift 3 (SF314-43-R2LX)

De meeste laptops onder de 800 euro hebben vier of zes processorcores, maar deze Acer heeft er acht. Dat maakt de laptop vlotter dan veel concurrenten. Het werkgeheugen van 16 GB en de 512 GB grote solid state drive (SSD) bevestigen dat deze laptop goede specificaties voor zijn prijs biedt.

Het is bovendien een erg lichte laptop (1,2 kilogram) en dat is meteen ook - letterlijk - zijn zwakke punt. De behuizing is deels van kunststof gemaakt en is daardoor niet te zwaar, maar kan ook een beetje meegeven. Dat zie je bijvoorbeeld als je hard op het toetsenbord of de touchpad drukt.

De goede specificaties lijken Acer ook gedwongen te hebben tot bezuinigingen op de beeldkwaliteit. In de basis is het een prima scherm, met een full hd-resolutie van 1.920x1.080 pixels. Het is bovendien voorzien van een matte coating, dat reflecties minimaliseert. De maximale helderheid valt tegen en ook kan het scherm niet het volledige kleurenspectrum van de sRGB-standaard weergeven.

De meeste goedkopere laptops kunnen dat ook niet, maar in deze prijscategorie zijn er steeds meer laptops die dat wel kunnen.

