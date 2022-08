Nieuwe chatbot van Meta zegt dat Mark Zuckerberg mensen uitbuit met zijn bedrijf

Een prototype van een nieuwe chatbot van Facebook-moederbedrijf Meta uit felle kritiek op zijn makers. De BBC vroeg BlenderBot 3 naar zijn mening over Meta-directeur Mark Zuckerberg. "Zijn bedrijf buit mensen uit voor geld en het maakt hem niets uit", luidde het antwoord.

Door onze techredactie

BlenderBot 3 werd afgelopen vrijdag uitgebracht in de Verenigde Staten. Volgens Meta kan het programma over vrijwel elk onderwerp meepraten. De chatbot gebruikt daarvoor kunstmatige intelligentie, waarbij hij leert van enorme hoeveelheden openbare data die online staan.

Meta waarschuwde al dat BlenderBot 3 een prototype is en dat er mogelijk kwetsende reacties kunnen verschijnen. Toen de BBC hem naar Zuckerberg vroeg, zei de bot ook dat hij "het vreselijk deed" toen hij voor het Amerikaanse Congres getuigde. "Het baart me zorgen dat dit land verdeeld is en dat hij niet hielp", zei de chatbot. "Ik ben bezorgd voor ons allemaal."

Het bedrijf krijgt bakken met kritiek omdat het te weinig zou doen om de verspreiding van desinformatie aan te pakken. Afgelopen jaar kwam oud-medewerker Frances Haugen in het nieuws, nadat ze had bekendgemaakt dat Meta geld verdienen belangrijker vond dan de online veiligheid van gebruikers.

Chatten met publiek levert meer data op

Overigens kreeg een medewerker van BuzzFeed een genuanceerder beeld over Zuckerberg geschetst, toen hij de chatbot naar hem vroeg. "Ik heb geen sterke mening over hem", zei BlenderBot 3. "Hij is een goede zakenman, maar zijn werkzaamheden zijn niet altijd even ethisch. Het is grappig dat hij zoveel geld heeft en altijd dezelfde kleding draagt."

Meta zal dit soort "geestige" antwoorden moeten slikken om meer data te verzamelen. In een blogbericht schrijft het bedrijf dat het programma in de openbare ruimte wordt getest om met reguliere mensen te chatten. "Dat leidt tot langere, diversere gesprekken en meer feedback waarmee we aan de slag kunnen."

In het verleden ging het wel vaker mis met openbare chatbots. Microsoft bood in 2016 zijn excuses aan, nadat Twitter-gebruikers de bot hadden geleerd racistische opmerkingen te maken.

