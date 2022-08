In tegenstelling tot Netflix lukt het Disney+ wel om abonnees te trekken

Volgend jaar brengt Disney dat abonnement wereldwijd uit. In de VS start het bedrijf al in december met de reclamevariant. Opvallend genoeg zal de dienst met reclames even duur worden als het huidige abonnement zonder advertenties, maakt Disney bekend.

In de VS kost een abonnement op Disney+ nu 7,99 dollar (nu zo'n 7,77 euro) per maand. Dat wordt straks de prijs voor een abonnement met reclames. Om de advertenties af te kopen, betalen abonnees straks 10,99 dollar per maand. Het is niet bekend of dit volgend jaar ook in Nederland gaat gebeuren.