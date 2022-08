Tandartspraktijken donderdag weer open na cyberaanval met gijzelsoftware

De eerste tandartspraktijken van Colosseum Dental gaan donderdag weer open, nadat de keten vorige week was aangevallen met gijzelsoftware. Criminelen zeiden data te hebben gestolen van patiënten en dreigden die openbaar te maken, tenzij er losgeld betaald werd.

Colosseum Dental heeft ruim 130 tandartspraktijken in Nederland en België. De Nederlandse vestigingen sloten hun deuren na de cyberaanval. Tandartsen konden door de aanval niet meer bij de gegevens van patiënten.

De Volkskrant schreef woensdagochtend dat het tandartsenbedrijf 2 miljoen euro aan losgeld heeft betaald in ruil voor de patiëntgegevens. Het bedrijf zelf doet daar overigens geen uitspraken over. "Over de inhoud van deze afspraken zijn door Colosseum Dental geen specifieke uitspraken gedaan naar media en dat zullen wij ook niet doen", meldt de onderneming op haar site.