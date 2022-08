Nieuwe vouwtelefoons van Samsung verschillen niet veel van hun voorgangers

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 aangekondigd. De toestellen lijken op hun voorgangers, maar zijn voorzien van een kleiner scharnier, grotere accu's en meer mogelijkheden voor de camera's.

De Flip 4 is een klaptelefoon die in de lengte openvouwt. Als hij is dichtgeklapt, kunnen mensen gebruikmaken van het kleine schermpje in de behuizing. Dat display is iets groter, waardoor je hem uitgebreider kunt gebruiken zonder de telefoon open te vouwen. Met het schermpje kun je bijvoorbeeld direct op inkomende berichten reageren of een selfie maken.