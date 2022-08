Amazon zuigt meer data op: overname stofzuigermaker leidt tot privacyzorgen

Privacyorganisaties maken zich zorgen over de overname van robotmaker iRobot door Amazon. Ze vrezen dat de techreus data die robotstofzuigers verzamelen gaat gebruiken voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclames.

Door Elisa Heisen

Amazon maakte vorige week bekend dat het de robotmaker wil overnemen voor 1,7 miljard dollar (1,67 miljard euro). De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse handelscommissie FTC.

iRobot werd in 2002 bekend bij het grote publiek dankzij de huishoudrobot Roomba. Van het ronde stofzuigertje, dat zonder tussenkomst van mensen de vloer zuigt, waren twee jaar na de introductie een miljoen exemplaren verkocht. Inmiddels heeft iRobot meer dan 30 miljoen huishoudrobots verkocht.

Nu de bedrijven de overname hebben aangekondigd, maken privacyorganisaties zich zorgen over de privacy van consumenten. Ze zien dit als een manier voor Amazon om steeds meer gegevens van hun klanten op te kunnen slaan.

Robotstofzuigers maken kaart van huis

De nieuwste robotstofzuigers van iRobot maken namelijk gebruik van bepaalde technologie waarmee ze de indeling van kamers kunnen onthouden. De apparaten maken als het ware een kaart van de woning. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het apparaat niet herhaaldelijk tegen meubels aanrijdt.

De technologie zorgt ervoor dat de huizen van gebruikers tot in detail in kaart worden gebracht. Juist dat baart de experts zorgen. Amazon krijgt straks waarschijnlijk gedetailleerde informatie over de huizen van zijn consumenten in handen, waardoor het bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclames kan aanbieden.

Privacyorganisaties maken zich zorgen

"Het laatste wat de wereld nodig heeft, is dat Amazon nog meer van onze persoonlijke informatie opzuigt", schrijft de belangenbehartigingsgroep voor consumentenrechten Public Citizen. "Het gaat erom dat het bedrijf nog meer intieme details van ons leven ontvangt om oneerlijk marktvoordeel te krijgen en ons meer spullen te verkopen."

Ook de non-profitorganisatie voor digitale rechten Fight for the Future zegt zich zorgen te maken. "Amazon wil overal zijn handen hebben. Het verwerven van een bedrijf dat in feite is gebouwd op het in kaart brengen van de binnenkant van huizen van mensen, lijkt op een natuurlijk uitbreiding van het bewakingsbereik dat Amazon al heeft", zegt directeur Evan Greer tegen Wired.

Gegevens worden opgeslagen in de cloud

Een stofzuiger die de indeling van een huis in kaart brengt, is op zich niet zo'n probleem. Het zorgt er vooral voor dat het apparaat efficiënter te werk kan gaan. Maar wanneer de kaartgegevens in de cloud worden opgeslagen, verliezen consumenten daar de controle over.

Op dit moment zijn de kaarten die worden gemaakt door Roomba-robotstofzuigers alleen toegankelijk via iRobot. Maar nu Amazon de robotmaker wil overnemen, is het onduidelijk wie er straks toegang heeft tot de gegevens en hoe de techreus de gegevens gaat gebruiken.

Klanten moeten eerst toestemming geven

Onderzoekers van de Australische website The Conversation vroegen Amazon om een reactie, maar het bedrijf zei nog niet te kunnen reageren omdat de deal met iRobot nog niet officieel rond is. De techreus kon alleen zeggen dat het "geen klantgegevens aan derden verkoopt of gebruikt voor doeleinden waar klanten niet mee hebben ingestemd".

Dat klinkt goed, maar in de praktijk geven consumenten routinematig toestemming voor allerlei activiteiten die alleen worden uitgelegd in lange en zelden gelezen voorwaarden. Consumenten zijn dus vaak slecht geïnformeerd.

Welke toekomstplannen Amazon, dat zelf ook robots maakt, met iRobot heeft, is ook nog niet bekendgemaakt. Het is dus afwachten wat er precies met het merk en de data zal gebeuren.

