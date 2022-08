Tandartsbedrijf betaalde ruim 2 miljoen euro losgeld aan hackers

Colosseum Dental heeft ruim 2 miljoen euro losgeld betaald aan hackers, meldt de Volkskrant . Het tandartsbedrijf met meer dan 120 vestigingen in Nederland werd vorige week aangevallen met gijzelsoftware.

Bestanden van het bedrijf werden door de aanval vergrendeld, waardoor alle praktijken in Nederland moesten sluiten. Naar verwachting gaan ze deze week weer open.

Colosseum Dental maakte eerder al bekend losgeld te hebben betaald, maar wilde niet zeggen hoe hoog het bedrag precies was. "Alleen op deze manier konden wij op deze korte termijn het risico voor alle betrokkenen minimaliseren en de praktijkvoering relatief snel weer herstellen", zei het bedrijf eerder.

Volgens de krant hadden de hackers gevoelige data in handen en dreigden ze deze openbaar te maken. Het bedrijf wil daar in het kader van het onderzoek geen mededelingen over doen.