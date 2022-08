Het zwermt 's nachts weer van de meteoren en met deze apps kun je ze spotten

De meteorenzwerm Perseïden trekt deze week weer voorbij de aarde. Dat gebeurt elk jaar en betekent doorgaans dat je - bij de juiste omstandigheden - 's nachts vallende sterren kunt zien. Er zijn apps die je kunnen vertellen waar je moet kijken.

Door onze techredactie

De Perseïden zijn ook dit jaar weer te zien, al moet je wel wat meer geluk hebben. Dat doordat het bijna volle maan is. Bij meer licht zie je een vallende ster minder goed.

Zaterdag 13 augustus rond 4.45 uur is het beste moment om iets van de Perseïden te zien. Je moet dan naar het oosten tot noordoosten kijken. "Vrij hoog aan de hemel zijn dan ieder uur naar schatting tien tot achttien vallende sterren te zien", zei meteoroloog Rico Schröder van Weeronline eerder tegen NU.nl.

0:33 Afspelen knop Timelapse: Vallende sterren boven Griekenland door meteorenzwerm de Perseïden

Star Walk 2 en Night Sky

Er zijn verschillende apps die kunnen helpen bij het waarnemen van de sterrenregens. Een daarvan is Star Walk 2 voor Android-telefoons en iPhones. De app is grotendeels gratis te gebruiken, maar als je de Perseïden wil volgen, moet je betalen (eenmalig 5,99 euro of 0,99 euro per maand na een proefperiode van zeven dagen).

De app is een behoorlijk uitgebreide app om sterren, planeten en satellieten te volgen. Via het vergrootglas links onder in de app kom je bij het tabblad met zonnestelsels, waarna je meteorenregens kunt selecteren. Vervolgens kies je voor de Perseïden. Door de telefoon naar de hemel te richten, kun je zien waar de vallende sterren te zien zijn.

Mensen met een iPhone kunnen ook gebruikmaken van Night Sky. Ook dit is een enorm uitgebreide app waarmee je hemelobjecten kunt volgen. Via de zoekbalk kun je de Perseïden vinden en als je kiest voor de knop 'Breng me erheen', verschijnt er een pijltje in beeld. Beweeg je telefoon in de goede richting en je ziet waar de zwerm aan de hemel verschijnt.

Om de sterren te kunnen zien vallen, kun je het best op een zo donker mogelijke plek gaan staan, met weinig vervuiling van lampen. Zorg ervoor dat je op tijd bent, want je ogen moeten even wennen aan het donker.

Je kunt het beste in de richting tegenovergesteld aan de maan kijken, want daar is het het donkerst.

