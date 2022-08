WhatsApp introduceert nieuwe privacyfuncties: dit gaat er veranderen

WhatsApp heeft de afgelopen dagen een aantal updates voor de app aangekondigd. Zo krijgen gebruikers langer de tijd om berichten naar een ander te verwijderen en komt er een reeks nieuwe functies op het gebied van privacy. Dit is wat er precies gaat veranderen.

Het is al langer mogelijk om te verbergen wanneer je voor het laatst actief was op WhatsApp. Maar mensen krijgen het nog wel van elkaar te zien wanneer ze online zijn. In een gesprek is dan onder de naam van de ontvanger de tekst "Nu online" te zien. Gebruikers kunnen dat binnenkort dus aanpassen.