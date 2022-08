OnePlus en OPPO verliezen zaak en stoppen met telefoonverkoop in Duitsland

De Chinese telefoonfabrikant OPPO en zijn dochteronderneming OnePlus zijn in Duitsland gestopt met de verkoop van telefoons via hun websites. De bedrijven stopten ermee, nadat ze een door Nokia aangespannen rechtszaak over het gebruik van patenten hadden verloren, meldt The Verge

Door onze techredactie

OPPO en OnePlus werden aangeklaagd, omdat ze gepatenteerde technologie van Nokia gebruikten. Het ging om de manier waarop telefoons van de Chinese bedrijven 4G- en 5G-signalen verwerken. Afgelopen vrijdag won Nokia die zaak en inmiddels zijn de Duitse websites van OPPO en OnePlus aangepast.

Op de Duitse sites wordt geen hardware van de Chinese bedrijven meer verkocht. Via de Nederlandse websites kan dat nog wel.

Een OnePlus-woordvoerder zegt tegen The Verge dat de verkoopstop de schuld is van Nokia, omdat het bedrijf "een onredelijk hoge vergoeding" vraagt voor het gebruik van zijn patenten. "We werken actief samen met relevante partijen om het probleem op te lossen", zegt hij.

De telefoons die al in Duitsland zijn verkocht, blijven wel gewoon werken. Daarnaast merkt The Verge op dat nieuwe toestellen mogelijk nog wel worden verkocht via derde partijen.

