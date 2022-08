Woonwinkelketen CASA getroffen door aanval met gijzelsoftware

CASA is slachtoffer geworden van een cyberaanval met gijzelsoftware, waarbij "een aantal persoonsgegevens van meerdere klanten" is gelekt. De winkelketen informeert zijn klanten per e-mail.

Door onze techredactie

De aanval vond op 1 augustus plaats. Hoewel de beveiligingssystemen van CASA de cyberaanval snel detecteerden, werden toch computersystemen versleuteld. Welke gevolgen dat heeft gehad, is nog niet duidelijk.

"Bepaalde persoonsgegevens" zijn gelekt, hoewel niet bekend is hoeveel klanten zijn getroffen. Volgens CASA gaat het mogelijk om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en klantnummers.

In de mail schrijft de winkelketen dat bank- en betaalgegevens van klanten niet zijn gelekt, doordat CASA dergelijke informatie zelf niet verwerkt. Ondertussen loopt er nog een onderzoek naar de aanval. Het is niet bekend of CASA losgeld heeft betaald om de getroffen IT-systemen te laten vrijgeven.

De winkelketen schrijft dat de winkels en webshop gewoon geopend zijn. Wel kunnen vanwege de aanval bezorgingen vertraging oplopen.

