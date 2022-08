Snapchat brengt functie uit waarmee ouders vriendenlijst van kind kunnen zien

Snapchat geeft ouders meer mogelijkheden om hun kinderen in de gaten te houden op de app. Dat heeft het sociale medium dinsdag aangekondigd. Zo kunnen ouders onder meer de vriendenlijst van hun kind zien.

Ouders kunnen hun kind in de app uitnodigen voor de functie Family Center. Zodra het kind de uitnodiging goedkeurt, kunnen de ouders de vriendenlijst van het kind bekijken. Ook kunnen ouders accounts die ze niet vertrouwen anoniem melden bij Snapchat.

Family Center is dinsdag gelanceerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Begin oktober moet de mogelijkheid ook in Nederland beschikbaar zijn.