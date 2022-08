Praktijken gehackt tandartsbedrijf openen deze week weer na betaling losgeld

Colosseum Dental, een tandartsbedrijf met 120 vestigingen in Nederland, heeft losgeld betaald aan hackers nadat vorige week was gebleken dat het was aangevallen met gijzelsoftware . Bestanden van het bedrijf werden door de aanval vergrendeld, waardoor alle praktijken in Nederland moesten sluiten. Naar verwachting gaan ze deze week weer open, maakt het bedrijf bekend.