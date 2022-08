Google klaagt Sonos aan wegens onenigheid over speaker en stemassistent

Voorlopig komt er geen einde aan het gesteggel over patenten tussen Google en Sonos. Google heeft het bedrijf weer aangeklaagd, omdat Sonos inbreuk zou maken op zeven patenten op het gebied van slimme speakers en de spraakassistent. Dat schrijft The Verge . De ruzie tussen de twee bedrijven duurt inmiddels al een paar jaar.

Google heeft maandag twee nieuwe processen aangespannen tegen Sonos. Volgens de zoekgigant gebruikt Sonos technologie die door Google is bedacht en vastgelegd. Het doel van de rechtszaak is om de import van bepaalde Sonos-speakers in de Verenigde Staten te blokkeren.