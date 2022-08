Robottaxi's van Baidu mogen zonder chauffeur de weg op in China

De Chinese zoekmachine Baidu heeft maandag vergunningen verkregen om op twee plekken robottaxi's de weg op te laten gaan. In de auto hoeft geen menselijke chauffeur te zitten.

Door onze techredactie

De taxi's mogen vanaf maandag zonder chauffeur de weg op in de Chinese stad Wuhan en de provincie Chongqing. Het is voor het eerst dat dit soort vergunningen zijn uitgegeven in het land.

Baidu noemde het uitkeren van de vergunningen een "keerpunt" in de Chinese beleidsvorming op het gebied van autonoom rijden. "Deze vergunning zijn van grote betekenis voor de industrie", zei Wei Dong van Baidu tegen persbureau Reuters.

Het bedrijf zal in eerste instantie vijf robottaxi's per plek inzetten. De auto's mogen alleen overdag rijden en moeten in vooraf vastgestelde zones blijven.

Baidu is ook in gesprek met de lokale overheden in Peking, Sjanghai en Shenzhen. Het bedrijf hoopt binnen een jaar vergunningen te krijgen om ook daar volledig zelfrijdende robottaxi's de weg op te laten gaan.

