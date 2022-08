Hoe NASA blijft 'praten' met Voyager-sondes op miljarden kilometers afstand

Ruimtesondes Voyager 1 en Voyager 2 werden 45 jaar geleden gelanceerd en zweven nu op miljarden kilometers afstand van de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA houdt tot op de dag van vandaag contact met de apparatuur, ondanks het zeer zwakke signaal.

Dat NASA nog steeds regelmatig in contact staat met de sondes is dan ook vrij bijzonder. Om de uitwisseling van data in stand te houden, maakt de organisatie gebruik van radiosignalen. Vanaf de aarde wordt een signaal verzonden, die er ruim 21,5 uur over doet om bij Voyager 1 aan te komen. Een signaal bereikt Voyager 2 na achttien uur.

De Voyagers zijn uitgerust met gevoelige antennes die signalen kunnen opvangen. Als het contact eenmaal is gelegd, sturen de sondes data terug met een signaal van 20 watt. Dat signaal wordt tijdens de reis naar de aarde zwakker en zwakker. Eenmaal hier aangekomen is het radiosignaal nauwelijks meer waarneembaar.

De centra staan in Madrid (Spanje), Goldstone (VS) en Canberra (Australië). Ze zijn verspreid over die locaties omdat dan altijd contact mogelijk is met de ruimtesondes, ongeacht hoe de aarde gedraaid is. Ook staan de schotels in afgelegen gebieden, zodat het ontvangstsignaal zo min mogelijk wordt verstoord door omgevingsgeluiden.