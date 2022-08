Zo'n 120 Nederlandse tandartspraktijken komende dagen dicht door cyberaanval

Nederlandse tandartspraktijken van Colosseum Dental Benelux blijven de komende dagen dicht, omdat het bedrijf is getroffen door een cyberaanval. Dat meldt RTL Nieuws vrijdag. Het gaat om ongeveer 120 praktijken.

De website van Colosseum Dental is niet bereikbaar. Volgens de bijgaande tekst is de site "vanwege een IT-storing" momenteel niet beschikbaar.

Het is niet bekend met wat voor cyberaanval het bedrijf precies te maken heeft gehad. Ook is het onduidelijk of er patiëntgegevens zijn gelekt en zo ja, welke.