Meta test eigen versie van livestreamsite Twitch

Meta werkt aan een dienst die lijkt op livestreamsite Twitch, waar gebruikers met influencers kunnen praten. Het nieuwe platform heet Super, schrijft Business Insider

Door onze techredactie

Super is "een interactieve livestream waar elke week belangrijke contentmakers te zien zijn", staat op de site van de dienst, die al te bezoeken is door inwoners van de Verenigde Staten. Kijkers kunnen "op het podium stappen met de makers, vragen stellen, en samen selfies maken".

De dienst heeft veel weg van Twitch, het gamestreamingplatform van Amazon. Op Twitch kunnen contentmakers live games spelen en reageren op fans.

De eerste informatie over Super lekte al in 2020 naar Bloomberg. Het moederbedrijf van Facebook keek toen naar een site waar influencers betaald konden worden voor hun video's. Bijvoorbeeld door de makers een 'fooi' te sturen en om te betalen om in de livestream van een influencer te verschijnen.

Nu blijkt dat gebruikers ook kunnen betalen voor extra content of een abonnement. Verder kunnen influencers geld verdienen door marketingpartners op een simpele manier deel te maken van hun streams. Voorlopig gaat 100 procent van alle inkomsten naar de maker.

Super wordt voorlopig geen deel van Facebook

Super is een product dat "compleet onafhankelijk is van onze andere platformen", schrijft Meta in een verklaring aan Business Insider. Het is voorlopig dus niet de bedoeling dat de dienst ook onderdeel wordt van de apps van Facebook of Instagram.

In dit vroege teststadium zouden zo'n honderd videomakers al gebruik hebben gemaakt van Super. Het is niet duidelijk of, wanneer en waar de dienst wordt uitgerold.

