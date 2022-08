Apple-personeel vond geen gehoor na klachten over seksueel wangedrag

Apple negeert klachten over seksueel wangedrag op de werkvloer, vertellen vijftien voormalige en huidige werknemers van de techgigant tegen de Financial Times

Het bedrijf zou zich zo geconcentreerd bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe producten dat er geen tijd was om naar werknemers te luisteren. In het geval van acht (oud-)werknemers zou zelfs gedreigd zijn met negatieve gevolgen als ze iets zeiden over hun ervaringen op de werkvloer. De klachten zijn afkomstig van verschillende afdelingen en locaties van Apple.

Verder schrijft de Financial Times over een verhaal van een Apple Store-medewerker die verkracht zou zijn door een collega die haar thuisbracht. Een verzoek om bij een ander filiaal te mogen werken, werd geweigerd.

Een andere werknemer zou door haar baas zijn gepest en lastiggevallen omdat ze vrij had gevraagd om bij haar stervende vader te kunnen zijn en kreeg te maken met ongevraagde seksueel getinte berichten van een collega. Ze werd later ontslagen.

In een reactie aan de Financial Times schrijft Apple dat deze verhalen "niet de bedoelingen of het beleid van het bedrijf reflecteren" en dat het deze situaties "op een andere manier had moeten afhandelen". De techreus is van plan zijn trainingen en processen aan te passen.