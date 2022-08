Elon Musk beschuldigt Twitter opnieuw van fraude in eigen rechtszaak

Elon Musk vindt dat Twitter fraude heeft gepleegd, blijkt volgens The New York Times uit documenten rond de rechtszaak die hij afgelopen weekend aanspande. De rechtbankdocumenten werden donderdagavond openbaar gemaakt.

De Tesla-topman tekende eind april een deal om het bedrijf voor 44 miljard dollar (42 miljard euro) over te nemen, maar kwam daar begin juli weer op terug. Daarop klaagde Twitter hem aan, in een poging de overname toch door te laten gaan.

Het was kort onduidelijk waar de zaak die Musk vervolgens zelf tegen Twitter begon precies over ging. De reden blijkt nu dat wat Musk al aanhaalde toen hij de Twitter-deal torpedeerde: hij gelooft dat Twitter gelogen heeft over het aantal nepaccounts dat op de site bestaat.

In een reactie schrijven advocaten van Twitter dat "het verhaal van Musk zo ongeloofwaardig en in strijd met de feiten is als het klinkt". Ze beschuldigen Musk ervan om leugens te verzinnen zodat hij onder zijn overnamebod uit kan komen, op een moment dat de beurskoersen van zijn bedrijf zakten en de overname daardoor niet meer aantrekkelijk was.