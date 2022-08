Dataverbruik rijst de pan uit, providers en techreuzen praten over oplossing

Het dataverbruik van Europeanen blijft stijgen, grotendeels omdat mensen meer video's kijken op sociale media en streamingdiensten. De Nederlandse telecomsector houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en pleit voor duidelijke afspraken met techbedrijven die voor het meeste verkeer zorgen, blijkt uit rondgang van NU.nl. Andere Europese landen pleiten er vooral voor dat big tech meebetaalt.

Door Rutger Otto

Nederlandse telecomaanbieders zien al jaren dat klanten meer data verbruiken. "Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een toename in het gebruik en de kwaliteit van videodiensten als Netflix en Videoland", zegt VodafoneZiggo.

T-Mobile ziet vooral een toename doordat mensen video's op socialemedia-apps kijken. "Het internetverkeer neemt de laatste jaren toe", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Het mobiele verkeer neemt elk jaar met 20 procent toe."

In Nederland voeren de grote providers - KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo - daarom individueel gesprekken met grote tech- en streamingbedrijven.

KPN zou het verstandig vinden om als gehele telecomsector in gesprek te gaan met grote tech- en streamingbedrijven. "Dat hoeft niet alleen over geld te gaan", stelt een woordvoerder. "Maar bijvoorbeeld ook over welke keuzes je maakt op het gebied van techniek en op welke locaties geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur."

Europese landen willen dat techbedrijven kosten delen

De Nederlandse telecomsector stelt zich daarmee gematigder op dan andere landen. Deze week voerden Frankrijk, Italië en Spanje de druk op bij de Europese Commissie, omdat zij willen dat big tech meebetaalt aan investeringen in netwerken van hun telecomproviders.

Dat debat wordt al jaren gevoerd. De Europese brancheorganisatie van telecomproviders ETNO berekende dit jaar dat 55 procent van het dataverkeer in 2021 afkomstig was van diensten van Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft en Netflix. "Ook bij ons zijn deze partijen goed voor ruim de helft van het verkeer", zegt KPN.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) sprak in mei over een kwestie van eerlijk bijdragen aan telecomnetwerken. "We zien dat er bedrijven zijn die veel verkeer genereren, maar zij dragen niet bij aan het mogelijk maken van dat verkeer", zei ze. Daarmee doelt ze onder meer op investeringen in het netwerk en datacenters.

Volgens T-Mobile zijn de voors en tegens rond het meebetalen aan telecomnetwerken nog niet helemaal in kaart gebracht. De provider volgt, net als VodafoneZiggo, de Europese discussie met interesse.

Efficiënter omgaan met dataverkeer

Het verdelen van de netwerkkosten is niet de enige oplossing voor het toenemende dataverkeer. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld nadenken over manieren om video's in een lagere bitrate te verwerken om data te besparen.

Netflix verlaagde de bitsnelheden van zijn films en series in 2020 nog in Europa. Het bedrijf zei dat de maatregel voor 25 procent minder dataverkeer zorgde, terwijl de kwaliteit van de video's gelijk bleef.

