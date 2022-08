Lifehack: Zo download je al je foto's en video's van Instagram

Vraag je je weleens af wat je allemaal op Instagram hebt geplaatst? Met deze tip download je alle mediabestanden die je ooit via het sociale platform hebt gedeeld. Ook je Stories dus.

Door Erik Nusselder

Sociale media zijn vaak vluchtig: je deelt iets en de volgende dag ben je dat alweer vergeten. Scrollen door je berichten op Instagram is nog relatief gemakkelijk, maar je Stories verdwijnen na een dag helemaal. En dat is jammer, want daar zitten vaak toch leuke herinneringen tussen.

Maar al die Stories worden niet verwijderd. Moederbedrijf Meta bewaart alles wat je ooit hebt geplaatst. Dat is misschien niet al te best voor je privacy, maar het betekent wel dat je alle herinneringen kunt terughalen.

Als je daar lekker in wil neuzen, kun je alles in één keer downloaden. Maar wellicht heb je een andere reden om je hele catalogus op te vragen, bijvoorbeeld omdat je je Instagram-profiel wil verwijderen. De recente wijzigingen op het platform, met meer focus op video, kunnen voor sommige gebruikers een reden zijn om er helemaal mee te stoppen.

Vraag de download aan via de website

Om een download van al je gegevens aan te vragen, moet je op een pc via je webbrowser inloggen op de website van Instagram. Klik rechtsboven op je profielfoto. Daar vind je de optie 'Instellingen'. Kies hier voor 'Privacy en beveiliging'. In de lijst aan de rechterkant zie je dan het kopje 'Gegevensdownload'. Daar klik je op 'Download aanvragen'.

Hier vul je het e-mailadres in waarop je je foto's wil ontvangen en kies je de bestandsvorm. Het makkelijkst is om HTML te kiezen, omdat je erg makkelijk door een HTML-bestand kan bladeren. Je klikt op 'Volgende' en voert je wachtwoord in.

Volgens Instagram kan het vervolgens twee weken duren voordat je een e-mail krijgt, maar in de praktijk blijkt dat je het al binnen een dag kunt ontvangen.

Na het downloaden kun je grasduinen in allerlei mapjes

Via de mail krijg je een zipbestand, dat je vervolgens op je computer uitpakt. Het is een flink bestand met allerlei verschillende mapjes dat wat overweldigend kan overkomen. Heb je voor HTML gekozen? Dan zit er ook een bestandje met de naam 'Index' tussen. Als je dit opent, krijg je via je browser een overzichtelijke lijst van de gegevens te zien.

Je kunt hier zien wat Instagram allemaal over je weet, zoals alle opmerkingen die je ooit hebt geplaatst of de advertentieonderwerpen die de app je het vaakst voorschotelt. Voor je foto's en video's moet je een flink eind naar onderen scrollen. Onder het kopje 'Inhoud' vind je je normale posts bij 'Berichten' en je Stories bij 'Verhalen'. Ook alle profielfoto's die je ooit hebt gehad, kun je bekijken.

Je kunt de foto's en video's ook los op je pc vinden. In de uitgepakte mappen uit het zipbestand kies je voor de map 'Media'. Hier vind je de mappen 'Posts', 'Profile' en 'Stories', die ook weer onderverdeeld zijn per maand. In die mappen vind je alle mediabestanden die je in die maand hebt gedeeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen