NASA wil dat voormalige astronauten privévluchten naar ISS gaan leiden

NASA zegt dat de ervaren oud-astronauten de particuliere astronauten goed kunnen begeleiden. Het gaat dan niet alleen om de vlucht zelf, maar ook om de voorbereiding in aanloop naar de reis.

In het voorstel staat ook dat ruimtetoeristen meer aanlooptijd krijgen voor onderzoeksprojecten en meer training krijgen om te wennen aan de microzwaartekracht.

Het ruimtevaartbedrijf Axiom Space liep tijdens zijn eerste toeristische missie naar het ISS al op het beleid van NASA vooruit. In april ging voormalig NASA-astronaut Michael López-Alegría mee als begeleider van drie ruimtetoeristen. In de herfst van dit jaar vliegt Axiom weer naar het ISS. Dan is voormalig NASA-astronaut Peggy Whitson de missieleider.