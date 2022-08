Brits parlement sluit TikTok-account vanwege zorgen over Chinese spionage

Het TikTok-account van het Britse parlement is enkele dagen nadat het was aangemaakt alweer gesloten. Dat gebeurde volgens BBC News nadat parlementsleden hun zorgen over Chinese spionage hadden geuit.

Door onze techredactie

Meerdere parlementsleden riepen ertoe op het account te sluiten, tot TikTok kon bewijzen dat er via de app geen data naar China worden gestuurd. Een woordvoerder van het Britse parlement zegt dat daarop is besloten om het account te sluiten en de berichten te verwijderen.

Het TikTok-account was een proef van het parlement, zegt de woordvoerder. "Op basis van de kritiek hebben we besloten om daar eerder mee te stoppen dan we hadden gepland." Het account moest een jongere doelgroep gaan bereiken.

TikTok noemt de beslissing "teleurstellend". Een woordvoerder van de app zegt dat het bedrijf graag in gesprek gaat om onzekerheden bij leden van het parlement weg te nemen.

In het Westen heerst de afgelopen jaren vaak bezorgdheid over Chinese spionage via hard- en software. TikTok wordt uitgegeven door het Chinese bedrijf ByteDance en heeft altijd ontkend dat het banden heeft met de Chinese overheid.

