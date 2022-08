Ruimteafval Musks SpaceX stort neer in afgelegen Australisch landbouwgebied

Ruimtepuin dat is gevonden op meer dan 400 kilometer ten zuiden van Sydney behoort toe aan een ruimtevaartuig gebouwd door Elon Musks SpaceX, zei het Australische ruimteagentschap donderdag (lokale tijd) meldt Bloomberg.

Door onze nieuwsredactie

Technische experts hebben de inslagplaats bezocht in de Snowy Mountains, een ruig gebied in de staat New South Wales. Ze bevestigen dat de stukken afkomstig zijn van een SpaceX-missie, zei het agentschap donderdag.

Een lokaal medium toont een rechtopstaande scherf, breder en groter dan een volwassen mens, die in een open heuvel belandde. De brokstukken behoren toe aan een SpaceX Crew-1 Trunk die op 9 juli opnieuw in de atmosfeer van de aarde terechtkwam, zegt Brad Tucker, een astrofysicus van de Australische Nationale Universiteit die de boerderij bezocht.

Amerikaanse ruimtevaartfunctionarissen hebben China vorige maand berispt nadat restanten van een enorme Chinese raket boven de Indische Oceaan op aarde waren teruggevallen. Dergelijke brokstukken brengen "een aanzienlijk risico van verlies van levens en eigendommen met zich mee", aldus NASA.

Het Australische ruimteagentschap waarschuwde het publiek om vermoedelijk ruimtepuin niet aan te pakken of op te halen, en adviseerde hen in plaats daarvan contact op te nemen met SpaceX via zijn afvalhotline. "Het agentschap zet zich in voor duurzame ruimtevaartactiviteiten op lange termijn, inclusief vermindering van brokstukken", aldus het agentschap.

Astrofysicus Tucker zei op zijn YouTube-kanaal dat de onderdelen de grootste verzameling van ruimteafval zijn die in Australië is gevonden sinds 1979. SpaceX antwoordde niet op een e-mail met de vraag of het bedrijf de stukken zou opruimen.

