ESA-satelliet niet meer te redden na maandenlange storing

De oudere broer van de 1B, Sentinel-1A, doet het nog prima en blijft wel in de ruimte. De 1A werd in 2014 in omloop gebracht en de 1B volgde in 2016. Het gaat om satellieten die de aarde dagelijks opnieuw in kaart kunnen brengen. Daarmee helpen ze bijvoorbeeld bij het in de gaten houden van de staat van het poolijs en het zeewater.