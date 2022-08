Noors-Nederlandse topvrouw Tinder raakt functie al na tien maanden kwijt

De Noors-Nederlandse Renate Nyborg is na tien maanden haar functie als topvrouw van de datingapp Tinder alweer kwijt. Het bedrijf wil reorganiseren, schrijft moederbedrijf Match Group in een brief aan de aandeelhouders.

Door onze techredactie

Nyborg werd in september vorig jaar aangesteld als opvolger van Jim Lanzone, die op dat moment net iets meer dan een jaar in functie was. Ze was de eerste vrouw die aan de top stond van de datingreus en werkte er op dat moment een jaar.

Volgens Match Group zal er de komende tijd worden gezocht naar een "permanente CEO". Tot die tijd zal Match Group-topman Bernard Kim een oogje in het zeil houden bij het bedrijf.

Op LinkedIn schrijft Nyborg dat ze "van elk moment" heeft genoten en dat ze Tinder heeft zien uitgroeien tot "een iconisch merk" en een miljardenbedrijf. Ze neemt nu vakantie.

Nyborg woonde in haar jeugd in Nederland en spreekt vloeiend Nederlands. Ze vertrok naar het buitenland toen ze vijftien was, aldus haar Twitteraccount. Na een studie Filosofie in Cambridge werkte ze voor verschillende financiële- en techbedrijven in Engeland, en was ze ruim vier jaar voor Apple actief in Europa.

Match Group noteert slechte cijfers

Het gaat niet bijzonder goed met Match Group. Net als veel bedrijven heeft de groep, die ook apps als OkCupid en Hinge in het portfolio heeft, last van het huidige economische klimaat. In dezelfde brief zegt Kim dat hij schat dat er 790 tot 800 miljoen dollar (zo'n 774 tot 784 miljoen euro) aan omzet wordt behaald in de periode juli tot september. Dat is fors minder dan eerder werd verwacht.

Volgens Kim komt dat doordat mensen sinds de start van de coronapandemie minder durven te daten. "Hoewel de lockdowns voorbij zijn, is hun datingbereidheid nog niet zo groot als vóór 2020."

