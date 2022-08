Het duurt nog wat langer voordat je voor de trein kunt inchecken met je telefoon

Het gaat nog even duren voordat reizigers in het openbaar vervoer kunnen inchecken met hun telefoon. De invoering van een systeem dat dit mogelijk moet maken, heeft vertraging opgelopen, zegt programmadirecteur ov-betalen Bas van Weele tegen het AD

Maar het project heeft vertraging opgelopen. Op de website van OVpay staat nu dat er hard gewerkt wordt om ervoor te zorgen dat "iedereen in 2023 overal kan in- en uitchecken met OVpay". De initiatiefnemers zeggen eerst zeker te willen weten dat alles werkt, voordat het nieuwe inchecksysteem landelijk beschikbaar wordt gesteld.

Het gaat er niet alleen om dat betaalkaarten worden geaccepteerd, ook moeten in het land zo'n 60.000 poortjes en kaartlezers klaargemaakt worden voor betalen met OVpay. Op een aantal plekken in Nederland lopen al proeven met OVpay. Zo is het in de regio Zaanstreek en de Gooi en Vechtstreek al mogelijk om bij verschillende vervoerders in- en uit te checken met een betaalpas of betaalapp.