Amerikaanse Samsung-gebruikers kunnen smartphone nu zelf repareren

Het gaat vooralsnog om onderdelen en apparatuur die klanten kunnen aanvragen. Daarmee kunnen ze het scherm, het glas aan de achterkant en de oplaadpoort van deze smartphones plus die van de Galaxy Tab S7 Plus repareren. Naast onderdelen leveren Samsung en iFixit ook instructies om de reparaties mee uit te voeren.

Bovendien kunnen klanten van het bedrijf vanaf nu kapotte onderdelen retourneren als ze reparaties doen, zodat deze gerecycled kunnen worden. Hoewel het aantal betrokken apparaten op dit moment nog klein is, is Samsung van plan dat aantal uit te breiden.

De dienst werd in april aangekondigd . Het is niet duidelijk wanneer het voor Europeanen mogelijk wordt om van deze nieuwe reparatiemogelijkheden gebruik te maken.

Het was lang de regel dat smartphonefabrikanten zelf hun telefoons repareerden. Consumenten die thuis of via een andere reparatiewinkel wilden werken, konden niet zomaar de juiste onderdelen krijgen. Ook raakten ze hun garantie kwijt als ze de smartphone zelf openmaakten.

De 'right-to-repair'-beweging (recht op reparatie) verzet zich al jaren tegen deze trend. In 2019 nam de Europese Unie een wet aan die het fabrikanten verplicht vervangende onderdelen te leveren aan reparateurs. Ook in de Verenigde Staten wordt er gediscussieerd over dergelijke wetgeving. In de staat New York geldt sinds juni een soortgelijke wet.