Vermoedelijk brokstukken van Chinese raket gevonden op Borneo

Inwoners van de Maleisische provincie Sarawak op het eiland Borneo hebben maandag mogelijk brokstukken van de Chinese Long March 5b-raket gevonden, aldus het lokale medium The Star . Deze raket kwam zondagavond ongecontroleerd tot ontploffing boven de Indische Oceaan.

Door: onze techredactie

Ook in Indonesië is een groot stuk metaal aangetroffen dat waarschijnlijk onderdeel van de raket was. De metalen brokstukken landden niet ver van plaatselijke nederzettingen.

Volgens de lokale autoriteiten kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat het om brokstukken van de raket gaat. Op Twitter meldt astronoom Jonathan McDowell op basis van foto's dat het in Indonesië neergekomen stuk metaal "duidelijk" een groot onderdeel van de ontplofte raket is. Maar hij kan het puin in Sarawak nog niet duiden.

"Er zijn zover ik weet geen gewonden gevallen of gebouwen geraakt", voegde McDowell eraan toe. "Maar als het een paar honderd meter de ene of andere kant op was geweest, had het een ander verhaal kunnen zijn."

Raket vervoerde deel ruimtestation

De Long March 5B werd op 24 juli gelanceerd. Met de raket werd de tweede module van het nieuwe Chinese ruimtestation Tiangong in de ruimte gebracht. Na de succesvolle koppeling van deze module met het ruimtestation bleef de raket nog even in omloop, waarna die neerstortte op de aarde.

Het gaat om een raket van 30 meter lang met een gewicht van 22.000 kilo. Normaliter wordt dergelijk ruimtepuin voorzichtig naar een veilige plek geleid, maar China probeerde dat niet.

Omdat China de baan van de brokstukken geheimhield, was het bovendien niet mogelijk om van tevoren in te schatten waar ze zouden landen. Dat kwam het land op veel kritiek te staan: onder andere NASA wees erop dat deze tactiek het onmogelijk maakt om te voorkomen dat er mensen geraakt worden door neerstortend metaal.

De Chinese overheid is van plan om later dit jaar nog een Long March 5B-raket te lanceren. Deze raket zal de derde en laatste module van Tiangong vervoeren.

