Topvrouw Sheryl Sandberg officieel vertrokken bij Meta

Sheryl Sandberg, de rechterhand van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, is maandag officieel uit functie getreden. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC).

Sandberg werkte al vijftien jaar bij Facebook toen ze in juni haar vertrek aankondigde. Het was toen niet helemaal duidelijk wanneer zij precies weg zou gaan.

Het advertentiemodel dat Sandberg mede heeft opgezet is niet meer zo winstgevend als het ooit was. Het achterliggende trackingmodel kwam het bedrijf de afgelopen jaren vaak op kritiek te staan.

Mark Zuckerberg liet in juni in een reactie op het vertrek van Sandberg weten dat hij niet van plan is haar te vervangen. "Dat is niet mogelijk, omdat ze een superster is die de COO-positie helemaal naar haar eigen hand heeft gezet."