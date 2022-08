Spotify gaat verwarrende afspeelknop boven afspeellijsten en albums vervangen

Muziekdienst Spotify vervangt de groene afspeelknop die boven afspeellijsten en albums staat. In plaats daarvan komen er twee losse knoppen: één voor het afspelen van muziek op volgorde en één voor het afspelen van muziek op willekeurige volgorde (shuffle).

Spotify heeft er lang over gedaan om de oplossing te vinden, terwijl gebruikers al langer over de verwarring klagen. Sinds vorig jaar is de normale afspeelknop de standaard voor albums. Zangeres Adele had de muziekdienst om deze aanpassing verzocht.