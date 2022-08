Franse ontwikkelaars klagen Apple aan wegens kosten in App Store

Apple is aangeklaagd door een groep Franse ontwikkelaars. Volgens hen vraagt de iPhone-maker te veel geld voor een plek in de App Store, schrijft persbureau Reuters maandag.

Door: onze techredactie

De rechtszaak is door onder meer de makers van de nieuwsapps van Le Figaro en L'Équipe aangespannen. Ze zeggen dat Apple de Amerikaanse concurrentieregels overtreedt.

Om van de appwinkel gebruik te maken, moeten ontwikkelaars 30 procent van de inkomsten aan Apple afstaan. Maar de ontwikkelaars zeggen dat er geen andere mogelijkheid is om apps aan te bieden, omdat Apple alleen de App Store toestaat op iPhones en iPads.

Apple is daardoor volgens de aanklagers veertien jaar lang in staat geweest om hoge commissies te vragen, evenals een jaarlijkse bijdrage van 99 dollar. Daarmee staat het bedrijf innovatie in de weg, vinden de ontwikkelaars. Ook zouden consumenten te weinig mogelijkheden hebben om via andere manieren aan apps te komen.

De rechtszaak wordt met hulp van het Amerikaanse advocatenbureau Hagens Berman gevoerd. Dat bureau was vorig jaar betrokken bij een soortgelijke zaak tegen Apple. In augustus schikte de iPhone-maker met appontwikkelaars die het niet eens waren met de kosten. Apple beloofde in totaal 100 miljoen dollar (97,3 miljoen euro) uit te keren als onderdeel van de schikking.

Apple verwikkeld in zaak tegen Epic Games

De kritiek op de commissie en abonnementskosten van Apple zwelt aan. De vlam sloeg in de pan toen Fortnite-ontwikkelaar Epic Games een eigen betaalsysteem in zijn game bouwde. Apple besloot daarop Fortnite uit de App Store te halen, omdat Epic zo de kosten omzeilde.

Het leidde tot een rechtszaak waarin werd bepaald dat Apple eigen betaalsystemen van ontwikkelaars in de App Store moet toestaan. Wel bleef de commissie van 30 procent overeind. De zaak krijgt nog een staartje, want Epic is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

