TikTok-moederbedrijf werkt mogelijk aan concurrent voor muziekdienst Spotify

Het is niet voor het eerst dat het Chinese bedrijf een patent aanvraagt voor TikTok Music. Dat deed het afgelopen november ook in Australië.

Het is niet bekend of er daadwerkelijk een muziekstreamingdienst komt. Patenten worden vaak door bedrijven aangevraagd, maar dat levert niet vaak daadwerkelijk een product op.

Toch zou het niet vreemd zijn, want ByteDance heeft ervaring met muziekdiensten. Niet alleen werd TikTok bekend als een videoapp waar mensen op muziekfragmenten dansen en audio playbacken, maar ook lanceerde ByteDance in 2020 al een volwaardige muziekdienst Resso in India, Brazilië en Indonesië. Volgens The Information trok Resso tot nu toe al 40 miljoen maandelijkse gebruikers in die landen.