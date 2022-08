Chinese raket maakt ongecontroleerde landing in Indische Oceaan

Brokstukken van een Chinese raket zijn afgelopen weekend in de Indische Ocean neergestort, bevestigt US Space Command . Vooraf was niet helemaal zeker waar het puin zou landen.

Door: onze techredactie

Delen van de Chinese raket kwamen in de buurt van Borneo terecht. Volgens de organisatie voor bemande ruimtevaart brandden de meeste delen van de raket tijdens de terugkeer naar aarde op.

Op 24 juli lanceerde China een Long March 5B-raket om een laboratoriummodule naar het ruimtestation Tiangong te brengen, dat nog in aanbouw is. De 30 meter lange en 22.000 kilo wegende raket bracht de module naar de ruimte en zweefde daarna een paar dagen in een baan rond de aarde. Daarna trok de zwaartekracht het apparaat terug naar het aardoppervlak.

Na de lancering was er veel onduidelijkheid over waar de raket zou neerkomen. Er is al vaker discussie geweest over de ongecontroleerde raketten van China. Dit was de derde Long March 5B-raket die op deze manier terug naar de aarde kwam.

In 2020 stortte puin van de raket neer in Ivoorkust. Niemand raakte gewond, maar er werden wel metalen onderdelen gevonden in dorpen. Vorig jaar kwamen brokstukken van een Long March 5B neer in de Indische Oceaan.

NASA roept op om baaninformatie te delen

Volgens NASA-topman Bill Nelson deelde China geen informatie over de baan van de raket toen die terug naar de aarde viel. "Alle landen die deelnemen aan de ruimtevaart zouden dit soort informatie beschikbaar moeten maken, zodat we een betrouwbare inschatting kunnen maken van het risico op inslag", schrijft hij op Twitter. "Dat is vooral nodig voor zware voertuigen, zoals de Long March 5B, die een aanzienlijk risico op het verlies van levens en eigendommen vormen."

China stopt voorlopig niet met het ongecontroleerd terugbrengen van raketten. Later dit jaar brengt het land de derde en laatste module van zijn Tiangong-station met een Long March 5B-raket naar de ruimte. Volgend jaar wordt nog zo'n raket gebruikt om een ruimtetelescoop te lanceren.

