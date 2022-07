Rusland beboet techbedrijven omdat ze data van Russen in buitenland opslaan

Een Russische rechtbank heeft donderdag onder meer WhatsApp, Snapchat en Tinder geldboetes opgelegd, schrijft Reuters . De techbedrijven slaan persoonsgegevens van Russische gebruikers over de grens op en dat mag niet volgens de Russische wet.

De telecomtoezichthouder Roskomnadzor zegt dat de bedrijven niet op tijd hebben bewezen dat ze data van Russische gebruikers in Rusland zelf opslaan. Dat is sinds 2015 verplicht. Het land zegt dat de wet noodzakelijk is om er zeker van te zijn dat buitenlandse inlichtingendiensten geen toegang krijgen tot persoonsgegevens.