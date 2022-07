Lifehack: Telefoon nat geworden? Dit moet je wel (en niet) doen

Grote kans dat je een lekkere duik in het zwembad of de zee wil nemen als je op vakantie bent. Maar wat als niet alleen jij, maar ook je telefoon in het water belandt? Met deze tips weet je direct wat je wel en vooral niet moet doen.

Door: Erik Nusselder

Wees gerust: veel telefoons zijn tegenwoordig waterdicht. Elke smartphone heeft daarvoor een certificaat gekregen, zoals IP67 of IP68.

Het eerste getal geeft aan hoe goed het toestel tegen stof kan, het tweede cijfer gaat over waterbestendigheid. Met een 7 kan je telefoon eventjes onder water gehouden worden, een 8 is zo goed als waterdicht. Overigens is langdurig zwemmen met je telefoon dan nog steeds niet aan te raden, want water is überhaupt niet goed voor elektrische apparaten. En het zout uit de zee of chloor van een zwembad is nog altijd schadelijk.

Ontmantel je telefoon

Het eerste wat je moet doen, is je toestel zo snel mogelijk uit het water halen. Zet hem daarna helemaal uit. Wat je vooral niet moet doen, is je telefoon te snel weer opstarten. De elektriciteit kan namelijk voor kortsluiting zorgen en de essentiële onderdelen aantasten. Laat hem zeker een volle dag rusten, het liefst zelfs 48 uur.

Maak je telefoon vervolgens open en haal alles eruit: de batterij, simkaart en SD-kaart. Nu is het zaak om het vocht uit je toestel te krijgen. Begin met een theedoek of absorberend keuken- of toiletpapier en dep alles droog.

Daarna moet je smartphone uitdrogen. Pak een standaard, zet de telefoon met de oplaadpoort naar beneden en leg er wat toiletpapier onder om het water op te vangen. Een beetje luchtstroming is goed om het vocht eruit te krijgen, dus een kleine ventilator kan helpen.

Laat rijst maar achterwege

Sommige mensen zeggen dat je je telefoon in een bak rijst moet leggen, maar dat lijkt meer een mythe. Rijst kan best water absorberen, maar het vocht zit aan de binnenkant van je telefoon en daar trekt het niet zomaar uit. Bovendien kunnen restjes natte rijstkorrel je telefoon nog verder beschadigen.

Het klinkt misschien logisch om je telefoon in de zon of op een verwarming te drogen, maar ook dat is niet verstandig. Van langdurige blootstelling aan zo veel warmte kunnen onderdelen oververhit raken.

