Twitter-abonnement nog niet voor alle gebruikers, maar prijzen gaan wel omhoog

Twitter verhoogt de prijzen van Twitter Blue, een betaald abonnement voor verschillende extra's. Het kost gebruikers voortaan 4,99 dollar (4,88 euro) per maand in plaats van 2,99 dollar, weet The Verge . Het bedrijf heeft niets bekendgemaakt over een eventuele uitbreiding naar Europa.

Door: onze techredactie

Het abonnement van Twitter werd vorig jaar geïntroduceerd en is inmiddels beschikbaar in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Australië. De prijsverhoging geldt alleen voor gebruikers die nog geen abonnement hebben. De rest blijft in elk geval tot oktober dezelfde prijs betalen.

Met Twitter Blue kunnen gebruikers kort na het versturen van een tweet hun bericht nog bewerken. Ook kunnen ze de navigatiemenu's aanpassen en artikelen zonder reclames lezen.

Twitter heeft gebruikers in een e-mail op de hoogte gebracht. Daarin is het bedrijf kort en bondig over de reden van de prijsverhoging: "Het helpt ons de toevoegingen te ontwikkelen waar jullie om vragen en de huidige dienst te verbeteren".

In het recentste kwartaalrapport schreef Twitter flink meer gebruikers te hebben aangetrokken. Maar dat betaalde zich niet uit: het bedrijf leed een operationeel verlies van 270 miljoen dollar. Volgens Twitter lag dat aan de zwakke economie en de onzekerheid rondom de voorgenomen overname door Elon Musk.

Musk zei in april Twitter te willen overnemen voor 44 miljard dollar, maar later krabbelde hij terug. Het sociale medium wil hem aan zijn woord houden en daarom komt er een rechtszaak.

