Sony waarschuwt: we verkopen minder PlayStation-games

Het afgelopen kwartaal verscheepte Sony zo'n 2,4 miljoen PlayStation 5-consoles. Dat zijn er 4 procent meer in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. In totaal zijn er sinds het verschijnen van de PS5 in november 2020 meer dan 21,7 miljoen exemplaren verkocht.

Dankzij de stijging in verkochte PlayStations wist Sony toch een omzet van 17 miljard euro te draaien. Daar bleef een nettowinst van 1,6 miljard euro van over.

Over de rest van het jaar is Sony minder positief. Naar verwachting blijven de verminderde gameverkopen aanhouden. Ook heeft het bedrijf geld uitgegeven door bijvoorbeeld gamestudio Bungie te kopen, de uitgever van ruimteshooter Destiny. Later dit jaar verschijnt nog wel de exclusieve PlayStation-game God of War Ragnarök.