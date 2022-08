Apps van de week: Gamen met je ogen en je eigen draak in huis

Netflix biedt zijn abonnees gratis een bijzondere game die je met je ogen speelt en het opruimen van je foto's ging nog nooit zo snel. Dit zijn de apps van de week.

Door: Erik Nusselder

Before Your Eyes

Netflix timmert aardig aan de weg met smartphonegames voor zijn abonnees. Iedereen met een Netflix-account kon eerder deze maand al het veelgeprezen strategiespel Into the Breach downloaden. Deze week komt daar Before Your Eyes bij, een verhalend spel dat net op mobiele apparaten is verschenen.

Het is een bijzonder spel dat je bestuurt door met je ogen te knipperen. Via de camera op je telefoon weet de game wanneer je ogen bewegen. Je beleeft het verhaal van Benjamin, een man die net is overleden. Zijn leven flitst aan hem voorbij en elke keer dat je met je ogen knippert, verschijnt er een nieuwe scène in beeld. Geen enkel moment kun je dus eeuwig herbeleven, want op een gegeven moment zal je altijd moeten knipperen.

Download Before Your Eyes voor Android of iOS.

GetSorted

Heb je ook zo ontzettend veel foto's op je telefoon en tablet staan dat ze al je opslagruimte innemen? En weet je niet waar je de tijd vandaan moet halen om die allemaal te sorteren? GetSorted helpt je uit de brand door er een spelletje van te maken. De iOS-app schotelt je willekeurige foto's uit je bibliotheek voor. Door naar boven of naar beneden te swipen, bepaal je dat je de afbeelding wil houden of dat hij mag worden weggegooid. Als je dat elke dag vijf minuutjes doet, heb je binnen de kortste keren je hele telefoon opgeruimd.

GetSorted bestaat al een tijdje, maar is onlangs van een grote update voorzien. Daardoor werkt de app nu ook op iPads en wordt je voortgang gesynchroniseerd via iCloud, zodat je op elk apparaat verder kunt gaan waar je was gebleven.

Download GetSorted voor iOS.

DracARys

Om te vieren dat de nieuwe tv-serie over de wereld van Game of Thrones binnenkort verschijnt, heeft HBO een nieuwe app uitgebracht waarmee je je eigen draak kunt opvoeden. De app werkt met augmented reality en gebruikt je camera om de draak echt in jouw woonkamer te toveren, maar dan zonder dat hij je hoofd eraf kan bijten.

Je krijgt de draak als ei, die je eerst uit moet broeden. Daarna geef je hem allerlei commando's, die je in de fictieve taal Valyrisch moet uitspreken. Het is een korte ervaring, maar het is best bijzonder om zo'n draak in je eigen huis te zien zitten.

Download DracARys voor Android of iOS.

