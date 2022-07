860 miljoen mensen hebben minstens één abonnement bij Apple

Dit soort diensten worden steeds belangrijker voor Apple. In het afgelopen kwartaal verdiende het bedrijf ruim 19,6 miljard dollar (19,1 miljard euro) aan zijn dienstentak. Daarmee is het na de iPhone de categorie waar Apple het meeste geld aan verdient.

In totaal boekte Apple een omzet van 83 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is een recordomzet voor dat kwartaal. De omzet van producten liep wel terug, met zo'n 600 miljoen dollar. Dat kwam vooral door de afname van het aantal verkopen van Mac-computers, koptelefoons, slimme speakers en Apple Watches.

Apple had er al voor gewaarschuwd dat leveringsproblemen een hap van 4 tot 8 miljard dollar uit de resultaten in dit kwartaal zouden nemen. Analisten denken dat die neergang vooral bij de Mac en de iPad is terechtgekomen. Fabrieken waar Apple die apparaten in elkaar laat zetten, staan in de regio's in China waar langdurige lockdowns wegens corona voor problemen zorgden.