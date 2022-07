Fotoapp BeReal deelt het echte leven zonder opsmuk en is daarmee een hit

BeReal bestaat al twee jaar, maar won de afgelopen maanden ineens enorm aan populariteit. De app verkoopt zichzelf als een soort anti-Instagram: zonder perfecte plaatjes, maar met foto's die de realiteit laten zien - ook als die een beetje saai en lelijk is.

De Franse ontwikkelaar Alexis Barreyat bracht BeReal in januari 2020 uit, maar het duurde even voordat de app een groot publiek wist te bereiken.

Op het moment van schrijven staat ze op de eerste plek van de App Store-toplijst met gratis apps. Ook in de Google Play Store staat BeReal hoog op de hitlijsten. Het exacte aantal gebruikers is onbekend. Verschillende marktanalisten schatten het aantal downloads van de app op 20 tot 30 miljoen wereldwijd.

Wie een snelle blik werpt, ziet dat de kwaliteit van berichten anders is dan op Instagram of Facebook. Het zijn vaak vluchtige foto's, waarbij compositie er niet zo veel toe doet. Je ziet bijvoorbeeld iemand die net aan het koken is, iemand achter een laptop, of het uitzicht vanuit een kantoorraam. Dankzij de selfies die erbij staan, krijg je ook altijd mee in welke bui de maker was toen de foto werd gemaakt.