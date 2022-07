Foto-app BeReal deelt het echte leven zonder opsmuk en is daarmee een hit

BeReal bestaat al twee jaar, maar wint de afgelopen maanden ineens enorm aan populariteit. De app verkoopt zichzelf als een soort anti-Instagram. Zonder perfecte plaatjes, maar met foto's die de realiteit laten zien. Ook als die een beetje saai en lelijk is.

Door: Rutger Otto

De Franse ontwikkelaar Alexis Barreyat bracht BeReal in januari 2020 uit, maar het duurde even voordat de app een groot publiek wist te bereiken. Op het moment van schrijven staat hij op 1 in de toplijst van gratis apps in de App Store. Ook in de Google Play Store staat BeReal hoog op de hitlijsten. Het exacte aantal gebruikers is onbekend. Verschillende marktanalisten schatten het aantal downloads van de app op 20 tot 30 miljoen wereldwijd.

Met BeReal ontvangen gebruikers elke dag op hetzelfde moment op een willekeurig tijdstip een melding, waarna ze twee minuten de tijd krijgen om een foto te maken. Soms staat er een specifieke uitdaging in de melding, maar doorgaans bepalen gebruikers zelf wat ze vastleggen.

De app fotografeert tegelijk met de camera's voor- en achterop je telefoon. Dat levert niet alleen een plaatje op van wat de fotograaf ziet, maar ook hoe de fotograaf daar op reageert.

Mensen kunnen ook na die twee minuten nog foto's maken. Daar komt dan wel bij te staan hoe laat de gebruiker daarmee was. Als er meerdere pogingen zijn gedaan om een foto te maken, wordt dat ook gemeld. Foto's van vrienden zijn ook pas te zien als je zelf een foto hebt gedeeld.

Vluchtige foto's van de werkelijkheid

De app bestaat uit twee delen. Op een pagina staan foto's van vrienden, maar je kunt ook afbeeldingen van onbekenden bekijken via het 'Disovery'-tabblad.

Wie een snelle blik werpt, ziet dat de kwaliteit van berichten anders is dan op Instagram of Facebook. Het zijn vaak vluchtige foto's, waarbij compositie er niet zo veel toe doet. Je ziet bijvoorbeeld iemand die net aan het koken is, iemand achter een laptop of je ziet het uitzicht vanuit een kantoorraam. Dankzij de selfies die erbij staan, krijg je ook altijd mee in welke bui de maker was toen de foto werd gemaakt.

De tijdslimiet zorgt ervoor dat mensen niet snel alsnog een mooie belichting regelen of een inspirerende omgeving opzoeken. Ook selfies zijn meestal niet perfect. Dat idee moeten gebruikers omarmen, vindt BeReal, dat niet zomaar voor zijn naam gekozen heeft. Net een scheef gezicht trekken op de foto is dan ook helemaal niet erg. En er zijn geen filters. "Die zijn er in het echte leven ook niet", schrijven de makers in de appwinkels.

En nog een waarschuwing van de ontwikkelaar: BeReal maakt je niet beroemd. "Als je een influencer wil worden, blijf je maar op TikTok en Instagram."

