NASA stuurt nog twee kleine helikopters naar Mars

Er gaan nog twee kleine NASA-helikopters naar Mars. Ze lijken op de Ingenuity-helikopter, die al ruim een jaar op Mars rondvliegt, maar met een paar uitbreidingen. Zo krijgen de nieuwe varianten wielen om korte stukken te rijden en een grijparm om buisjes met grondmonsters op te rapen.

De Marshelikopters gaan de ruimtevaartorganisaties NASA en ESA helpen steentjes van Mars naar de aarde te brengen. Wetenschappers willen de monsters uitgebreid onderzoeken met apparatuur die te groot is om naar Mars te brengen.

Op dit moment rijdt Marsrover Perseverance rond op de rode planeet. Hij boort stukjes van de bodem op en bewaart die in buisjes aan boord. De monsters worden over een aantal jaren opgehaald met een lander, die ze met een raket terug naar de aarde brengt. Naar verwachting landen de monsters pas in 2033.