Meta verkoopt minder advertenties en ziet omzet voor eerste keer dalen

Facebook-moederbedrijf Meta heeft zijn omzet voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis zien dalen. De omzet daalde door tegenvallende reclameverkopen en stijgende kosten met 1 procent. Het bedrijf verwacht nog geen verbetering in het komende kwartaal.

De omzet kwam in de periode van april tot en met juni uit op 28,8 miljard dollar (28,3 miljard euro). Vorig jaar in dezelfde periode was de omzet nog 29,1 miljard dollar.