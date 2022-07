TikTok-moederbedrijf zou pro-Chinese berichten op nieuwsapp hebben gedeeld

Het Chinese bedrijf ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, gebruikte zijn eigen nieuwsapp TopBuzz om berichten te verspreiden die pro-China waren. Dat blijkt woensdag uit gesprekken die BuzzFeed News met voormalige medewerkers van het bedrijf voerde.

Door: onze techredactie

ByteDance trok in 2020 de stekker uit TopBuzz. Twee jaar eerder bereikte de app maandelijks zo'n 40 miljoen mensen. De app verzamelde nieuwsberichten en toonde die aan gebruikers. Daarvoor gebruikte de app een algoritme waarmee het berichten aanraadde op basis van persoonlijke voorkeuren.

De ex-werknemers zeggen dat ByteDance de instructie gaf berichten hoger in de app te tonen als ze positief waren over China. De bronnen van BuzzFeed News zeggen onder meer video's te hebben verspreid die positief waren over reizen naar het land. Ook een filmpje van een man die voordelen opnoemde van het opzetten van een bedrijf in China werd vaker gedeeld.

TopBuzz zou ook hebben gewerkt met een systeem dat berichten over de Chinese overheid zou melden voor verwijdering. Ook herkende het systeem berichten over protesten in Hongkong en de Chinese president Xi Jinping.

In een reactie aan BuzzFeed News ontkent ByteDance de beschuldigingen. "De claim dat TopBuzz positieve berichten over de Chinese overheid naar boven schoof in de app zijn onjuist en belachelijk", zegt een woordvoerder.

Videoapp TikTok is nog steeds populair. In de Verenigde Staten hebben autoriteiten en critici vaker bezorgdheid geuit over de verspreiding van pro-Chinese berichten via de dienst.

Aanbevolen artikelen