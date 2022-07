Techbedrijven willen af van de chaos veroorzakende schrikkelseconde

De schrikkelseconde is "een grote bron van ellende" en we moeten er zo snel mogelijk van af, vindt Meta. Andere techbedrijven hebben ook geen goed woord over voor de extra seconde. Maar wat is de schrikkelseconde eigenlijk, en waarom zorgt deze voor zoveel frustratie in Silicon Valley?

Door: onze techredactie

Net als een schrikkeldag die eens in de vier jaar een extra dag aan het jaar toevoegt, moet de schrikkelseconde tijd compenseren. Zo blijft de standaardtijd die wij overal ter wereld gebruiken gelijk aan het draaien van de aarde.

Die draait namelijk niet altijd met dezelfde snelheid en daarom is een correctie nodig. Doen we dat niet, dan merken we op den duur (maar wel pas na honderden jaren) dat de zon steeds later opkomt en ondergaat.

De schrikkelseconde werd in 1972 ingevoerd door de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). Sindsdien is er 27 keer een schrikkelseconde toegevoegd.

Dat gebeurt altijd om middernacht. De klok gaat dan niet van 23.59:59 naar 0.00:00, maar van 23.59:59 naar 23.59:60 en daarna naar 0.00:00.

Extra seconde kan storingen veroorzaken

Facebook-moederbedrijf Meta noemde de schrikkelseconde eerder deze week "een grote bron van ellende voor mensen die hardware-infrastructuren beheren". Computers kunnen probleemloos consequent tellen, maar plotselinge veranderingen binnen die regelmaat kunnen chaos veroorzaken.

Het invoeren van een extra seconde zorgde in 2012 bijvoorbeeld voor een grote uitval bij Reddit, Mozilla, LinkedIn en Yelp. In 2017 ontstonden er door de schrikkelseconde ook al problemen bij internetbedrijf Cloudflare, waardoor veel websites tijdelijk offline gingen.

Seconde over een dag uitsmeren

Naast Meta willen ook bedrijven als Microsoft, Google en Amazon van de schrikkelseconde af. Google bedacht in 2011 al een oplossing voor het probleem: de smeerseconde. Daarmee wordt er niet ineens een seconde toegevoegd, maar wordt deze in kleinere delen uitgesmeerd over een hele dag.

Maar daarvoor is nog geen gecentraliseerd systeem in gebruik. Het 'uitsmeren' van een seconde kan op meerdere manieren. Als verschillende methodes gebruikt worden, kan dat weer leiden tot nieuwe problemen.

De bedrijven zeggen dan ook vooral dat er iets moet veranderen, maar een passende oplossing is er nog niet. Volgend jaar verschijnt over het aanhouden van een schrikkelseconde een rapport van de Internationale Unie voor Telecommunicatie, een onderdeel van de Verenigde Naties.

