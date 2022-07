Ook na beroep hoeft zender VoetbalTV geen privacyboete te betalen

Streamingdienst VoetbalTV hoeft geen boete te betalen voor het overtreden van privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloot in 2020 dat de zender een boete van 575.000 euro moest betalen, maar de Raad van State heeft dat besluit woensdag teruggedraaid.

Door: onze techredactie

Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft de toezichthouder de boete "op onjuiste gronden" opgelegd. Eerder had Talpa (de initiatiefnemer van VoetbalTV) al gelijk gekregen bij de rechtbank in Utrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens was daartegen in beroep gegaan.

VoetbalTV is inmiddels failliet. Het project is een paar jaar geleden opgezet door Talpa en voetbalbond KNVB. Die hingen slimme camera's op langs de velden bij amateurclubs, zodat alle wedstrijden daar geregistreerd en bekeken konden worden. Ruim 150 verenigingen maakten er gebruik van.

Dat kinderen en volwassenen tijdens het sporten automatisch gefilmd worden, is een verwerking van hun persoonsgegevens. Volgens de privacyregels mag dat als er sprake is van een "gerechtvaardigd belang". De AP vond dat dit niet gold voor VoetbalTV, omdat Talpa alleen commerciële belangen had. Het mediaconcern zei dat het ook zorgde voor meer betrokkenheid en spelplezier bij voetballiefhebbers.

De Raad van State vindt dat de AP had moeten concluderen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang had bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden. De toezichthouder heeft de boete onterecht opgelegd.

De AP zegt in een reactie zich zorgen te hebben gemaakt, "omdat het ging om duizenden, misschien wel tienduizenden kinderen, die in hun vrije tijd werden gefilmd" en dat die beelden zonder hun toestemming op internet werden uitgezonden.

"Je zou als tiener maar een grote blunder begaan op het veld", zegt de AP. "Of je beheersing verliezen en tegen een rode kaart oplopen. Met VoetbalTV werd dat allemaal geregistreerd. Die filmpjes kunnen op internet belanden en jou een leven lang achtervolgen. Kinderen moeten ongestoord kunnen sporten in hun vrije tijd; het voetbalveld is geen Big Brother-huis."

