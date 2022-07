Korting en extra data in bundel met bellen en internet beletten het overstappen

Consumenten zijn gek op bundels die telecombedrijven aanbieden en dat komt doordat ze dan korting en gratis extra data krijgen. Volgens toezichthouder ACM waren er in de eerste maanden van dit jaar meer dan zeven miljoen abonnementen met een combinatie van telefonie en internet of televisie.

Vooral combinaties van mobiele en vaste diensten zijn gewild, aldus de ACM. "Daarvan waren er in het eerste kwartaal 3,2 miljoen." Pakketkorting en extra gratis MB's zijn de voornaamste redenen om hiervoor te kiezen, maar daarin schuilt ook een gevaar, meent de toezichthouder.

Want we willen die voordelen niet verliezen en zijn daarom terughoudend met overstappen. "Het is gunstig voor consumenten als ze kunnen profiteren van voordelen die ze krijgen met bundels, maar het zou wel jammer zijn als het tot minder concurrentie leidt doordat consumenten minder snel overstappen", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.