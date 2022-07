Meta overweegt regels rond desinformatie corona te versoepelen

Facebook-moederbedrijf Meta heeft aan zijn toezichtraad gevraagd of berichten met onjuiste informatie over het coronavirus nog verwijderd moeten worden. Het bedrijf kwam in de periode na de uitbraak van COVID-19 met strengere regels. Meta wil weten of die nog nodig zijn nu landen weer terugkeren naar een normaler leven.

Door: onze techredactie

De toezichtraad moet gaan beslissen of de maatregelen nog passend zijn. Meta wil weten of het bedrijf eventueel moet overstappen op soepelere regels, zoals het labelen van berichten met desinformatie of het bereik ervan beperken.

Volgens Meta-topman Nick Clegg heeft het bedrijf tot nu toe 25 miljoen berichten verwijderd met onjuiste informatie over het coronavirus.

Meta scherpte zijn beleid rond desinformatie in januari 2020 aan. Daardoor konden berichten met niet-kloppende informatie over de pandemie worden verwijderd. Later dat jaar werd het beleid nog eens aangepast en konden ook misleidende berichten over coronavaccins strenger worden aangepakt.

Clegg zegt de vrijheid van meningsuiting op platforms van Meta te willen beschermen, maar tegelijk ook geen gevaarlijke situaties te willen veroorzaken. Het advies van de raad moet het bedrijf helpen beter te reageren op toekomstige crises op het gebied van volksgezondheid.

